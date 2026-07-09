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Update Bundesliga

BVB-Abgang Campbell wird zum Rekordzugang

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Cole Campbell im TSG-Trikot @Maxppp

Für die Verpflichtung von Cole Campbell (20) greift die SV Elversberg tief in die Tasche. Laut ‚Sky‘ fließen rund sechs Millionen Euro Ablöse aus dem Saarland zu Borussia Dortmund.

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Update (10:45 Uhr): Mittlerweile haben die Vereine den Transfer offiziell kommuniziert.

Damit avanciert der US-amerikanische Offensivakteur mit Abstand zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte – diesen Status hat bislang Lukasz Poreba (26) inne, der für 1,6 Millionen Euro vom Hamburger SV losgeeist wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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