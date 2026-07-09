BVB-Abgang Campbell wird zum Rekordzugang

Für die Verpflichtung von Cole Campbell (20) greift die SV Elversberg tief in die Tasche. Laut ‚Sky‘ fließen rund sechs Millionen Euro Ablöse aus dem Saarland zu Borussia Dortmund.

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Update (10:45 Uhr): Mittlerweile haben die Vereine den Transfer offiziell kommuniziert.

Damit avanciert der US-amerikanische Offensivakteur mit Abstand zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte – diesen Status hat bislang Lukasz Poreba (26) inne, der für 1,6 Millionen Euro vom Hamburger SV losgeeist wurde.