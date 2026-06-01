Trainersuche: Wolfsburgs priorisierte Lösung

Die Trainersuche des VfL Wolfsburg zieht sich nach wie vor in die Länge. ‚Sky‘ berichtet, dass aktuell Tobias Strobl vom SC Verl der „konkreteste Kandidat“ auf den vakanten Posten ist. Beide Parteien befinden sich aktuell in Gesprächen.

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Sollte eine Einigung nicht zustande kommen, hat der VfL laut ‚Sky‘ weitere, nicht namentlich genannte Kandidaten in der Hinterhand. Zuletzt wurde unter anderem Alexander Blessin in der Autostadt gehandelt. Beim FC St. Pauli geht man dem Bezahlsender zufolge nach aktuellem Stand aber von einem Verbleib aus, da Blessin keine Anstalten mache, mit anderen Klubs sprechen zu wollen.