FCA-Talent vor erneuter Leihe

Augsburgs Torhütertalent Marcel Lubik steht offenbar vor einer erneuten Leihe nach Polen. Nach Informationen des polnischen Sportportals ‚meczyki.pl‘ hat Wisla Krakau Gespräche über eine Ausleihe des 22-Jährigen aufgenommen.

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Lubik verbrachte bereits die vergangene Saison auf Leihbasis in Polen. Für Gornik Zabrze stand der Torhüter in 36 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und hielt 13 Mal die Null. Zudem gewann er an der Seite von Weltmeister Lukas Podolski den polnischen Pokal und sicherte sich als Vizeweltmeister einen Platz in der Champions League-Qualifikation.