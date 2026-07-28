Füllkrug erneut nach Italien?

Nach einer enttäuschenden Leihsaison beim AC Mailand könnte Niclas Füllkrug ein weiteres Kapitel in Italien aufschlagen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wurde der 33-jährige Stürmer von West Ham United bei Lazio Rom angeboten. Die Biancocelesti suchen nach einer günstigen Lösung für das Sturmzentrum und prüfen eine Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers.

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Da der Premier League-Absteiger Füllkrug erneut verleihen würde, erscheint ein Deal grundsätzlich realistisch. Der Ex-Bremer müsste allerdings auf einen Teil seines Gehalts verzichten, um den Wechsel zu ermöglichen. Eine Rückkehr zu Werder Bremen stand zwischenzeitlich ebenfalls im Raum, die Grün-Weißen nahmen aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen jedoch Abstand.