Neuer Coach für Ortega

Imanol Alguacil übernimmt bei Olympiakos Piräus. Die Griechen stellen den 55-jährigen Spanier offiziell als neuen Cheftrainer vor. Zuvor stand der Übungsleiter bis Februar in Saudi-Arabien bei Al Shabab an der Seitenlinie.

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Καλωσορίζουμε στον Ολυμπιακό τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον νέο μας προπονητή! / We welcome Imanol Alguacil, our new Head Coach! 🔴⚪️#Olympiacos #Welcome #Coach pic.twitter.com/cEINLer99A — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026

In der griechischen Hafenstadt folgt Alguacil auf den am gestrigen Mittwoch entlassenen José Luis Mendilibar und wird künftig unter anderem mit Stefan Ortega (33) und Leon Bailey (29) zusammenarbeiten.