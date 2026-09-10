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Offiziell Super League

Neuer Coach für Ortega

von Julian Jasch
1 min.
Alguacil macht auf Rapper @Maxppp

Imanol Alguacil übernimmt bei Olympiakos Piräus. Die Griechen stellen den 55-jährigen Spanier offiziell als neuen Cheftrainer vor. Zuvor stand der Übungsleiter bis Februar in Saudi-Arabien bei Al Shabab an der Seitenlinie.

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In der griechischen Hafenstadt folgt Alguacil auf den am gestrigen Mittwoch entlassenen José Luis Mendilibar und wird künftig unter anderem mit Stefan Ortega (33) und Leon Bailey (29) zusammenarbeiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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