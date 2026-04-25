Peretz spricht über Bayern-Rückkehr

Daniel Peretz (25) hat das Kapitel beim FC Bayern noch nicht gänzlich abgehakt. „Ich weiß es noch nicht“, antwortet der Schlussmann im Interview mit der ‚Bild‘ auf die Frage, ob er eines Tages nach München zurückkehren möchte, „aktuell genieße ich es, jedes Spiel zu spielen. Dann sehen wir, was die Zukunft bringt. Ich habe vollstes Vertrauen, dass mich Gott an den Ort führen wird, der am besten zu mir passt. Wenn das am Ende die Bayern sind, würde ich mich wahnsinnig freuen. Wenn nicht, dann nicht.“

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Seit Januar steht Peretz für den FC Southampton in der Championship zwischen den Pfosten. Gut möglich, dass der Premier League-Aspirant die Kaufoption für den Israeli ziehen wird. Dann fließen acht Millionen Euro Ablöse an die Münchner, deren Torwartgespann aus Manuel Neuer (40), Jonas Urbig (22), Sven Ulreich (37) und Leonard Prescott (16) bestehen soll.