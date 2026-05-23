„Da sind noch Zweifel“: Die Bayern-Tendenz bei Eberl

Mitte April hatte der ‚kicker‘ von einer Zwangsehe zwischen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund geschrieben, das Verhältnis sei angespannt. Trotz des sportlichen Erfolgs, der beim heutigen Pokalfinale (20 Uhr) gegen den VfB Stuttgart mit dem Double gekrönt werden kann, ist die Zukunft von Eberl weiterhin ungewiss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 52-Jährigen läuft noch bis 2027, im August will der Aufsichtsrat der Münchner darüber entscheiden, ob und wie es mit ihm weitergeht. Im ‚Spitzengespräch‘ vom ‚Spiegel‘ gibt Ehrenpräsident Uli Hoeneß tiefe Einblicke in die Gefühlslage in Sachen Eberl: „Heute liegen die Chancen auf eine Verlängerung bei 60 zu 40. Da sind noch Zweifel.“

Gerüchte um Saudi-Arabien

Gemessen am großen Erfolg der Bayern, an dem auch Eberl seinen Anteil hatte, ist die Tendenz offenbar doch noch recht knapp: „Die Aufsichtsratssitzung im August wird entscheiden müssen, ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll. Aber er hat in dieser Saison eine große Rolle bei unserem Erfolg gespielt“, ergänzt Hoeneß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jüngsten Abschiedsgerüchten gen Saudi-Arabien hatte Eberl eine klare Abfuhr erteilt und sich zum FC Bayern bekannt. Jetzt liegt es am deutschen Rekordmeister, ob die Liaison fortgeführt wird.