RB: Haidara-Abnehmer gefunden?

RB Leipzig würde Amadou Haidara (27) im Winter sogar ablösefrei abgeben, um das Gehalt bis zum Vertragsende im Sommer einzusparen. Wie ‚La Voix du Nord‘ berichtet, hat dies den RC Lens auf den Plan gerufen. Die französische Tageszeitung führt allerdings aus, dass das Gehalt des Mittelfeldspielers zum Problem werden könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Haidara steht seit Januar 2019 in Leipzig unter Vertrag, pendelt in dieser Saison allerdings zwischen Bank und Tribüne. Zum Einsatz kam der 47-fache malische Nationalspieler unter Ole Werner noch nicht. Gemeinsam mit Timo Werner (29), Lukas Klostermann (29) und Kevin Kampl (35) soll er sich im Januar einen neuen Arbeitgeber suchen.