Max Eberl hat sich zur Ausfallzeit von Harry Kane (33) geäußert. Laut der ‚Bild‘ erklärte der Sportvorstand des FC Bayern auf einem Fanklub-Treffen am heutigen Sonntag, dass der Starstürmer „drei bis dreieinhalb Monate“ nicht zur Verfügung stehen wird.

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Kane hatte sich beim 1:1 gegen den 1. FC Köln am Freitag einen Riss des Syndesmosebands zugezogen. Damit wird Kane erst im Verlauf der Rückrunde wieder für die Münchner auf dem Platz stehen können.