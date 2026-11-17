Florentino Pérez sieht gute Chancen, Erling Haaland (26) bereits im kommenden Sommer verpflichten zu können. Das berichtet der Investigativjournalist und ehemalige Times-Reporter Nick Harris, der sich dabei auf eine Quelle aus dem Umfeld des Real-Präsidenten beruft.

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„Florentino Pérez ist zunehmend zuversichtlich, dass Erling Haaland in der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird. Das berichtet mir eine Kontaktperson, die erst kürzlich mit Pérez zu Mittag gegessen hat“, so Harris. Hintergrund dafür ist das laufende Verfahren gegen Manchester City wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Finanzregularien. Dem Klub drohen scharfe Sanktionen – im schlimmsten Fall sogar ein Zwangsabstieg.