Ein „Natural-Born-Finisher“ ohne Bundesliga-Tor

Mit der Wahl der Trikotnummer 7 hat sich Hee-chan Hwang selbst schon einigen Druck auferlegt. Schließlich gehörte dieses Dress einst dem bei Schalke 04 verehrten Weltstar Raúl.

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Miron Muslic bremst die Erwartungen an Hwang nicht. Auf der gestrigen Pressekonferenz schwärmte der S04-Trainer: „Wir haben uns mit ihm beschäftigt, weil wir finden, dass uns so ein Profil noch gefehlt hat. Hwang ist einer, der eine ungemeine Wucht und Explosivität in seinen Bewegungen mitbringt.“

Wie er es gerne macht, findet Muslic auch für Hwang einen prägnanten Begriff: Der 30-jährige Südkoreaner sei ein „Natural-Born-Finisher“ – also ein geborener Abschlussspieler.

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Nun kennt man Hwang in Deutschland bereits. Für den Hamburger SV erzielte er 2018/19 gerade einmal zwei Tore in der zweiten Liga. Für RB Leipzig kein einziges in 20 Bundesligapartien. Nicht gerade die Werte eines echten Torjägers.

Eine starke Premier League-Saison von Hwang

Besser lief es für Hwang auf der Insel. Seine mit Abstand stärkste Runde war die Saison 2023/24, als er für die Wolverhampton Wanderers zwölf Tore in 29 Premier League-Partien erzielte. Schalke erhofft sich jetzt eine ähnliche Trefferanzahl für den Klassenerhalt.

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Erste Gelegenheit, sein Bundesliga-Torkonto zu eröffnen, hat Hwang am morgigen Freitag (20:30 Uhr). Dann gastiert S04 zum Auftakt des dritten Spieltags bei Union Berlin.