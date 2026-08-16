Joey Veerman würde gerne zu Borussia Dortmund wechseln. Gegenüber ‚ESPN‘ sagte der 27-jährige Mittelfeldmann am Samstagabend nach dem Auswärtssieg seiner PSV Eindhoven bei Excelsior Rotterdam über den BVB: „Es ist natürlich ein wirklich großartiger Verein. Ich warte einfach ab, wie sich die Dinge entwickeln. Man hört natürlich Gerüchte, aber es steht jedenfalls noch nicht fest, dass ich dort spielen werde.“

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Veerman weiter: „Wenn es so weit kommt, wäre das eine großartige Option für mich. Ich habe jahrelang darauf gewartet.“ Der 16-fache niederländische Nationalspieler kann die PSV per Ausstiegsklausel verlassen. Überschaubare 20 Millionen Euro würden fällig. Veerman weiß aber auch, dass der BVB „Tempo machen“ muss. Denn: Die Klausel läuft in der kommenden Woche ab. Dem Vernehmen nach am Freitag (21. August).

Sollte der BVB 20 Millionen für Joey Veerman zahlen? Ja, das ist ein Schnäppchen Nein, das Geld wird woanders gebraucht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Unterdessen soll in Dortmund immer größere Überzeugung herrschen, dass Veerman der richtige Mann fürs zentrale Mittelfeld der Schwarz-Gelben ist. Sowohl Trainer Niko Kovac als auch Sportdirektor Ole Book sind laut ‚Voetbal International‘ starke Befürworter einer Verpflichtung von Veerman. Klar ist: Die Personaldecke auf der Doppelsechs ist bislang zu dünn. Mit dem passstarken Veerman käme ein neuer Spielertyp zu den athletischen Felix Nmecha (25) und Jobe Bellingham (20) sowie Arbeitsbiene Marcel Sabitzer (32) hinzu.