Braunschweig krallt sich Mijatovic

Eintracht Braunschweig holt Verstärkung für die Offensive an Bord. Der Zweitligist verpflichtet Angreifer Jovan Mijatovic (20) vom New York City FC leihweise bis zum Saisonende. Die Niedersachen sichern sich zudem eine Kaufoption sowie die Option, die Leihe per Klausel zu verlängern. Im vergangenen Jahr spielte der Serbe, für den New York im Februar 2024 acht Millionen Euro gezahlt hatte, beim belgischen Klub OH Leuven.

„Jovan Mijatovic ist ein hochtalentierter Spieler, der für sein junges Alter schon viel erlebt hat. Mit ihm werden wir in der Offensive variabler und bekommen eine Komponente, die wir noch nicht im Kader haben. Jovan kann sowohl auf der zehn als auch als Stürmer spielen und bringt mit Ball herausragende Fähigkeiten sowie Abschlussqualität mit. Wir sind überzeugt, dass er für Torgefahr sorgen und uns viel Freude bereiten wird“, sagt Braunschweigs Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel.