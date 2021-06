St. Pauli verpflichtet Medic

Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Sommer-Neuzugang an Bord geholt. Jakov Medic wechselt vom SV Wehen Wiesbaden ans Millerntor. Pauli-Cheftrainer Timo Schultz sagt über den 22-Jährigen: „Jakov bringt schon jetzt sehr viel mit. Er ist ehrgeizig, technisch versiert und körperlich robust. Wir sehen ihn in erster Linie als Innenverteidiger, er kann aber auch im zentralen Mittelfeld spielen. Zudem ist er für einen Defensivspieler sehr torgefährlich.“

Medic ist in der Defensive flexibel einsetzbar, kam in der abgelaufenen Saison aber überwiegend auf der Sechs zum Zug. Für Wiesbaden bestritt der 1,93 Meter große Kroate 36 Ligapartien (fünf Tore, sechs Assists). Am Montag verkündet St. Pauli bereits den Transfer von Linksverteidiger Lars Ritzka (23).