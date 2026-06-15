El Mala-Poker: Köln bleibt hart

Der 1. FC Köln zeigt sich bei einem Verkauf von Said El Mala (19) nicht kompromissbereit. Finanzboss Philipp Türoff erklärte gegenüber der ‚Bild‘, dass der Verein trotz des vorerst gescheiterten Deals mit dem FC Brentford weiterhin auf seiner Ablöseforderung beharrt: „Genauso, wie die Familie entscheidet, was richtig ist, können wir das auch, wenn es darum geht, zu welchen Bedingungen Said gehen sollte.“ Die Domstädter erwarten 50 Millionen Euro, um ihr Offensivjuwel in diesem Sommer abzugeben.

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Dass der Wechsel auf die Insel vorerst geplatzt ist, macht Türoff jedoch keine Sorgen: „Es hat jetzt einen ersten Vorstoß im Juni gegeben. Der Markt für Said ist aber sehr viel größer, als dieser eine Vorstoß.“ Da sowohl die Kölner als auch El Mala klare Bedingungen stellen, könnten sich die Transferverhandlungen noch bis weit in den Sommer ziehen. Für die Kölner wäre das kein Problem: „Wir haben keinen Druck in der Frage“, so der Finanzboss. Da der Angreifer in Köln noch bis 2030 ohne Ausstiegsklausel unter Vertrag steht, hat der Bundesligist alle Zügel in der Hand.