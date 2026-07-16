Der 1. FC Köln hat sich von zwei möglichen Neuzugängen verabschiedet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden die Transfers von Jamal Iddrissou (18) und Mateusz Zukowski (24) voraussichtlich nicht stattfinden. Bei beiden Spielern seien die Hürden eines Wechsels zu hoch.

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Dem Boulevardblatt zufolge will Inter Mailand bei Iddrissou eine Kaufpflicht einbauen, die bereits nach wenigen Spielen greift. Deshalb habe man am Geißbockheim Abstand von einer Verpflichtung des Stürmers genommen. Der 1. FC Magdeburg verlange außerdem für Stürmer Zukowski zu viel. Mit einem Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro ist der FC bereits gescheitert.