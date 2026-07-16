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Bundesliga

Bericht: Zwei Köln-Transfers vom Tisch

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Jamal Iddrissou jubelt für Italien @Maxppp

Der 1. FC Köln hat sich von zwei möglichen Neuzugängen verabschiedet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden die Transfers von Jamal Iddrissou (18) und Mateusz Zukowski (24) voraussichtlich nicht stattfinden. Bei beiden Spielern seien die Hürden eines Wechsels zu hoch.

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Dem Boulevardblatt zufolge will Inter Mailand bei Iddrissou eine Kaufpflicht einbauen, die bereits nach wenigen Spielen greift. Deshalb habe man am Geißbockheim Abstand von einer Verpflichtung des Stürmers genommen. Der 1. FC Magdeburg verlange außerdem für Stürmer Zukowski zu viel. Mit einem Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro ist der FC bereits gescheitert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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