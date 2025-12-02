Menü Suche
Schalke bietet Cissé kostenlos an

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
Ibrahima Cissé spielt auf Schalke keine Rolle mehr @Maxppp

Schalke 04 rollt Ibrahima Cissé (24) für einen Winterwechsel den roten Teppich aus. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, würde S04 dem aussortierten Profi „keine Steine in den Weg legen, ihn sogar ablösefrei gehen lassen“. Cissé steht noch bis zum Saisonende in Gelsenkirchen unter Vertrag, wurde aber bereits im Anschluss an die Sommervorbereitung aus dem Profikader gestrichen.

Zuletzt wurde Cissé unter anderem mit dem belgischen Erstligisten Standard Lüttich sowie Ligue 2-Klub Stade Reims in Verbindung gebracht. In Belgien würde er mit Sportdirektor Marc Wilmots und in Reims mit Trainer Karel Geraerts auf alte Weggefährten aus gemeinsamen Schalker Tagen treffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
