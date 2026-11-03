Lilian Brassier von Eintracht Frankfurt hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Der 27-jährige Innenverteidiger wird künftig für die togolesische Nationalmannschaft auflaufen. Der nationale Fußballverband FTF veröffentlichte am heutigen Dienstag das offizielle Aufgebot für die anstehende Länderspielpause, dessen Teil Brassier ist.

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Brassier ist in Frankreich geboren und hatte während seiner gesamten Profikarriere in seinem Geburtsland gespielt, ehe es ihn im Sommer zur SGE zog. Auf internationaler Ebene war er für die U19- und U20-Auswahlen von Les Bleus aktiv. Für die Eintracht stand er in dieser Saison in sieben Bundesliga-Spielen über 90 Minuten auf dem Platz.