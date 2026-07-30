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Alvarez-Posse: Atlético legt Beschwerde ein

von Remo Schatz - Quelle: AFP
Julián Alvarez von Atlético Madrid @Maxppp

Atlético Madrid hat in der Transferposse um Julián Alvarez (26) die nächste Eskalationsstufe gezündet. Wie die französische Nachrichtenagentur ‚AFP‘ berichtet, haben die Madrilenen bei der FIFA offizielle Beschwerde wegen einer vermeintlich illegalen Kontaktaufnahme seitens des FC Bareclona eingereicht.

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Atletí führt an, dass die Katalanen mit dem argentinischen WM-Fahrer in Kontakt standen, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Die gleiche Beschwerde sollen die Rojiblancos auch beim spanischen Fußballverband RFEF eingereicht haben. Die Fronten im Transferpoker sind verhärtet, Atlético hatte zuletzt betont, dass selbst ein Angebot über 200 Millionen Euro nicht genügen würde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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