Großes Hindernis beim Diomande-Transfer

Die geplante Verpflichtung von Yan Diomande (19) könnte für den FC Liverpool ein schwieriges Unterfangen werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnten den Reds rechtliche Probleme drohen, falls sie mit dem Flügelspieler von RB Leipzig in Verhandlungen treten. Grund dafür ist der laufende Beraterzoff des Ivorers. Diomande hatte im vergangenen Jahr einen Agenturwechsel von Maxidel zu Roc Nation vorgenommen, bei denen unter anderem Vinicius Junior aber auch viele Musik-Stars unter Vertrag stehen. Dies war jedoch aufgrund zweier privater Exklusivverträge mit Maxidel nicht erlaubt.

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Verhandlungen müssten daher eigentlich weiter über seine alte Agentur laufen. Klubs, die über Roc Nation in Gespräche einsteigen, machen sich ebenso wie Diomande selbst rechtlich angreifbar, Schadensersatzklagen in Millionenhöhe drohen. Doch damit nicht genug: Laut ‚kicker‘ „ist beim englischen Verband eine Vertretungsvereinbarung von Maxidel mit Diomande hinterlegt. Solche Vereinbarungen bedeuten, dass es Vereinen strengstens untersagt ist, Verhandlungen mit Vermittlern zu führen, die die Exklusivrechte eines anderen registrierten Beraters verletzen.“ Gleiches gelte in Frankreich, wo Paris St. Germain ebenfalls um den Dribbler buhlt.