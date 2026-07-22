Fehlende Transfers: BVB-Profis schlagen Alarm

Borussia Dortmund hinkt in der Kaderplanung für die anstehende Saison noch etwas hinterher, was einigen Profis offenbar Sorgen bereitet. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll es „ein paar Spieler geben, die in Japan das Gespräch mit Lars Ricken und Ole Book suchen wollen, um vorzufühlen, wohin es eigentlich geht“. Vom 26. Juli bis 2. August absolvieren die Schwarz-Gelben ein Trainingslager und mehrere Testspiele im Land der aufgehenden Sonne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders Führungsspielern wie Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Gregor Kobel, Julian Ryerson und Serhou Guirassy ist es laut dem Bezahlsender „enorm wichtig, wie die Mannschaft der Zukunft aussieht“. Die größten Baustellen sind aktuell die Lücken, die die Abgänge von Julian Brandt (30/vereinslos) und Karim Adeyemi (24/wechselt zum FC Barcelona) hinterlassen haben. Noch in dieser Woche möchte Dortmund allerdings den Transfer von Spielmacher Konstantinos Karetsas (18) klarmachen. Ein neues Angebot ist unterwegs.