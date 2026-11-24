Das Lazarett des FC Bayern ist gefüllt, die Personalsituation angespannt. Da wundert es nicht, dass an der Säbener Straße Überlegungen angestellt werden, im Winter eventuell einen neuen Stürmer zu verpflichten. Gestern wurde eine Rückkehr von Eric-Maxim Choupo-Moting (37) in den Raum gestellt, heute gibt es eine Spur, die nach Frankreich führt.

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Laut ‚Le Phocéen‘ steht auch Amine Gouiri auf dem Zettel der Münchner. Die Bayern sollen den 26-jährigen Algerier schon länger beobachten und als mögliche Kaderergänzung in Erwägung ziehen. Das in Marseille ansässige Nachrichtenportal betont aber explizit, dass es noch keine Kontaktaufnahme gegeben hat. Mit Blick auf das Januar-Transferfenster könnte sich das allerdings ändern.

Treffsicher und in Topform

Wettbewerbsübergreifend erzielte die Nummer neun von OM in der laufenden Saison neun Tore in 15 Spielen. Hinzu kommen vier Torvorlagen. Die starke Form des 30-fachen Nationalspielers katapultiert den Torjäger automatisch in den Dunstkreis größerer Vereine. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass der Name Gouiri auch bei den Bayern-Bossen Erwähnung findet.

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Vertraglich ist der Offensivspieler noch bis 2029 gebunden. Im Januar 2025 zahlte Marseille 19 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes, um Gouiri zu verpflichten. An diesen Parametern würde sich wohl auch die Summe für einen Weiterverkauf bemessen. Bis jetzt ist die Personalie aber noch nicht heiß. Gouiri ist dem Bericht zufolge einer von mehreren Kandidaten für einen Wechsel zu den Bayern.