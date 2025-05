Sörloth vernichtet Real | Clásico entscheidet Meisterschaft

Sörloth pulverisiert Rekord

Mit vier Toren innerhalb von 23 Spielminuten verzückte Atlético Madrids Alexander Sörloth am gestrigen Samstagabend im Duell mit Real Sociedad (4:0) die spanische Liga. „Ein Viererpack für die Geschichte“, titelt die ‚Marca‘ und bescheinigt dem 29-Jährigen, dass „er wirklich nichts liegenließ“. Zwischen der 7. und 11. Minute erzielte der Mittelstürmer die ersten drei Treffer, in der 30. Minute legte er noch einen weiteren nach. „An dem Tag, an dem Simeone die wenigsten Stürmer aufstellte, hatte er das Spiel in etwas mehr als zehn Minuten entschieden. Vielleicht war sich Sörloth bewusst, dass der offensive Spielfluss über ihn lief, und so legte er sich mächtig ins Zeug. Der Norweger pulverisiert alle Rekorde mit einem Hattrick in drei Minuten und 57 Sekunden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Norweger vernichtet Real mit vier Toren in 30 Minuten“, stellt die ‚as‘ fest. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ schlägt in dieselbe Kerbe: „Super-Sörloth vernichtet Real. Was im Metropolitano zu sehen war, hat niemanden kalt gelassen. Sörloth war El Niño, mit einem Hattrick in weniger als vier Minuten und einem Viererpack vor der halben Stunde, der einen Hurrikan entfesselte, der Real mitriss.“ Damit liegt der Angreifer der Rojiblanco mit 17 Toren hinter Robert Lewandowski (25 Tore/FC Barcelona), Kylian Mbappe (24/Real Madrid) und Ante Budimir (18/CA Osasuna) auf Rang vier der Torschützenliste von La Liga.

Duell Nummer vier

Während Sörloths vier Treffer noch immer nachwirken, richtet sich die Aufmerksamkeit in Spanien jedoch am heutigen Sonntagnachmittag (16:15 Uhr) auf den bereits vierten Clásico der Saison. Der FC Barcelona empfängt Real Madrid zum „dritten Finale“, wie es die ‚Marca‘ schreibt. Nachdem Barça in dieser Spielzeit bereits das spanische Superpokalfinale (5:2) und die Copa del Rey (3:2 n.V.) gegen den Erzrivalen für sich entschieden hat, geht es heute angesichts eines Vorsprungs von vier Punkten für die Truppe von Hansi Flick bei noch ausstehenden vier Spieltagen um die Vorentscheidung in der Meisterschaft. „Madrid hofft auf einen Sieg, der den Klub in der Liga am Leben halten würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚as‘ titelt „Tote Liga oder neue Liga“ und betont, dass „nur ein Sieg von Madrid die Spannung in der Meisterschaft verlängert. Wenn Barça heute in Montjuïc gewinnt oder unentschieden spielt, ist die Liga entschieden. Aber wenn Madrid gewinnt, stehen wir vor einer feierlichen Wiederaufnahme der Meisterschaft mit drei spannenden Spieltagen.“ Da alles auf dem Spiel steht, erwartet die ‚Mundo Deportivo‘ gar einen „Mega Clásico“, sieht aber die Katalanen klar im Vorteil: „Die Königlichen kommen in einer Atmosphäre der Unsicherheit: Carlo Ancelotti wird weiterhin mit der zukünftigen Trainerbank der brasilianischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, und außerdem gab Xabi Alonso am Freitag bekannt, dass er Bayer Leverkusen zum Saisonende verlassen wird, was seine Rückkehr ins Santiago Bernabéu nun als Trainer nahelegt.“