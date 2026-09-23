Didier Deschamps hätte nach Vertragsablauf beim französischen Fußballverband Ende Juli fast direkt bei Al Ahli angeheuert. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ war Fabrice Bocquet, Geschäftsführer des Saudi-Klubs, bereit, dem 57-Jährigen einen Dreijahresvertrag über ein Gesamtvolumen von zehn Millionen Euro netto anzubieten.

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Letztendlich installierten die Verantwortlichen des Wüstenklubs jedoch Marino Pusic als Nachfolger für Matthias Jaissle (Newcastle United). Dem Bericht zufolge genießt Deschamps aktuell die freie Zeit im Kreise seiner Familie. Eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank sei für den Übungsleiter aber denkbar. Bis zum Ende der Saison könnte Deschamps einen neuen Job annehmen, berichtet die ‚L’Équipe‘.