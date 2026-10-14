Holt der FC Getafe nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Dani Carvajal (34) einen weiteren prominenten, ablösefreien Profi an Bord? Dem ‚DAZN‘-Journalisten Pablo Pinto zufolge bekunden die Spanier zumindest konkretes Interesse an Jadon Sancho (26).

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Die ‚Mundo Deportivo‘ greift das Gerücht auf und ergänzt, dass das Gehalt des Offensivspielers das größte Problem bei der Abwicklung des Deals darstelle. Sancho soll rund vier Millionen Euro fordern, das übersteigt die finanziellen Möglichkeiten des Tabellen-14. von La Liga.

Getafe soll zur Stunde prüfen, inwiefern eine Zusammenarbeit trotzdem umzusetzen wäre. Es gebe aber die Möglichkeit, mehr Spielraum innerhalb der Gehaltsobergrenze zu finden, indem beispielsweise eine Langzeiterkrankung des verletzten Außenstürmers Juanmi (33) beantragt wird.

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BVB wollte nicht zuschlagen

Sancho hatte die vergangene Saison leihweise in Diensten von Aston Villa agiert. Nach seinem Vertragsende bei Manchester United wurde der Engländer (23 Länderspiele) immer mal wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, allen voran Sportdirektor Ole Book entschied sich aber gegen ein erneutes Engagement.