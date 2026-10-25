Unter Kloppos Augen: Beier bewirbt sich für die Nationalmannschaft

Die Bundesliga-Generalprobe vor dem Klassiker am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern hat Borussia Dortmund schadlos überstanden. In einem komplizierten Heimspiel setzt sich der BVB gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 durch – dank des eingewechselten Maximilian Beier.

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„Ich übe die Schüsse im Training häufig. Dass er so reingeht, freut mich natürlich“, strahlte der oft gescholtene Matchwinner nach der Partie. Trainer Niko Kovac stellte vor allem dessen Charakter heraus: „Egal, wo man ihn hinstellt: Er versucht immer, sein Maximum zu geben. Das ist eben Maxi, ein sehr bescheidener junger Mann.“

Kovac vergisst Klopp

Dabei ist dem Akribiker ein wichtiges Detail im Vorfeld des gestrigen Topspiels entgangen. „Ich wusste nicht, dass der Bundestrainer da war“, gestand Kovac, stellte aber klar: „Maxi hat nicht nur mit dem Tor heute bewiesen, dass er Qualitäten hat. Er ist ein Nationalspieler, auch wenn er beim vergangenen Mal nicht eingeladen wurde.“

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44 Spieler waren Teil des ersten Klopp-Aufgebots. Man muss kein Fußballexperte sein, um zu erkennen, dass es die, die nicht zu den Auserwählten gehörten, schwierig haben werden, wenn Klopp zukünftig wieder kleinere Kader nominieren wird. Umso wichtiger ist es für Beier, jetzt Argumente zu sammeln.

Muss Maximilian Beier zur Nationalmannschaft? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das gestrige Spiel war ein solches Bewerbungsschreiben. Vor allem in der ersten Hälfte hätten die Schwarz-Gelben konsequenter die Chancen nutzen müssen. Als Beier dann in der 68. Minute eingewechselt wurde, war die BVB-Offensive allerdings festgefahren und man hatte den Eindruck, dass die Borussen noch zwei Stunden weiterspielen könnten, ohne ein Tor zu erzielen.

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Der Blondschopf brachte neuen Schwung in die Partie und sicherte per Traumtor den Heim-Dreier. „Mit solchen Aktionen empfiehlt er sich. Ich denke, auch der Bundestrainer hat einen guten Maxi Beier gesehen. Vielleicht konnte er sich mit diesem Treffer ein bisschen bewerben, das würde mich freuen“, hofft Kovac.

Perfekter Einwechselspieler

Klopp hat mit Sicherheit in seinem alten Wohnzimmer genau hingesehen. Vor allem die Einwechselspieler enttäuschten bei den ersten Länderspielen unter dem neuen Bundestrainer. Egal ob Said El Mala (20), Nick Woltemade (24) oder Bambasé Conté (23), keiner von ihnen konnte neuen Elan in die festgefahrenen Partien bringen. Auch wenn man über die taktische Passung von Beier in Klopps System streiten kann, das Engagement kann man dem 24-Jährigen nie absprechen.