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FT-Kurve Weltmeisterschaft

WM: Klarer Favorit im Deutschland-Spiel

von Dominik Schneider
Das DFB-Team vor der WM 2026 beim Jubel @Maxppp
Deutschland 2-1 Elfenbeinküste

Insgesamt haben 2602 Teilnehmer an der Umfrage zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. Die Tendenz ist eindeutig. 75 Prozent gehen davon aus, dass Deutschland drei Punkte holt und die Elfenbeinküste schlägt.

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Wer setzt sich im zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft durch?
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Das übriggebliebene Viertel verteilt sich auf die beiden anderen Optionen. Für ein Remis stimmten 17 Prozent. Einen Sieg der Ivorer sehen lediglich acht Prozent der User kommen, die mitgemacht haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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