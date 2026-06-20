WM: Klarer Favorit im Deutschland-Spiel

Insgesamt haben 2602 Teilnehmer an der Umfrage zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. Die Tendenz ist eindeutig. 75 Prozent gehen davon aus, dass Deutschland drei Punkte holt und die Elfenbeinküste schlägt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer setzt sich im zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft durch? Sieg Deutschland Unentschieden Sieg Elfenbeinküste Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das übriggebliebene Viertel verteilt sich auf die beiden anderen Optionen. Für ein Remis stimmten 17 Prozent. Einen Sieg der Ivorer sehen lediglich acht Prozent der User kommen, die mitgemacht haben.