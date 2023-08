Inter bestätigt Pavard-Interesse

Simone Inzaghi bestätigt, dass sich Inter Mailand mit einer Verpflichtung von Benjamin Pavard (27) beschäftigt. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte der Trainer der Nerazzurri: „Ja, Benjamin Pavard ist Teil unserer Liste, aber er ist nicht der einzige Spieler.“

Am gestrigen Donnerstag reichten die Mailänder beim FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Offerte für Pavard ein. Nach Informationen der ‚Bild‘ liegt das Angebot aus Italien bei über 25 Millionen Euro. An der Säbener Straße steht der polyvalente Verteidiger nur noch ein Jahr unter Vertrag und will am liebsten schon in diesem Sommer wechseln. Mit Manchester United soll er sich bereits einig sein.