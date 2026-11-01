FC Bayern: Erstes Update bei Saibari, Gnabry & Olise

Der FC Bayern bleibt derzeit vom Verletzungspech verfolgt. Beim gestrigen 2:2 gegen Borussia Dortmund mussten Ismael Saibari (25) und Serge Gnabry (31) noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Während Gnabry offenbar eine Muskelverletzung am Oberschenkel erlitt, knickte Saibari bei einem Duell mit BVB-Keeper Gregor Kobel (28) um. Der Marokkaner musste gestützt vom Platz, verließ das Stadion nach der Partie auf Krücken.

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„Momentan fühlt sich schon ein bisschen heftig an, was um uns herum passiert“, gab Max Eberl am Abend in der Mixed Zone zu Prokokoll. Bayerns Sportvorstand befürchtet bei Gnabry und Saibari Schlimmeres: „Beide Verletzungen sind doch etwas größer, ohne dass ich jetzt eben die Prognose oder die Diagnose abgeben kann, das machen sie erst noch, aber es sieht beides größer aus.“

Sorgen auch um Olise

Gegen Ende des Spiels war zu allem Überfluss auch für Michael Olise (24) vorzeitig Schluss. Der Offensivstar humpelte anschließend aus dem Stadion. Beim Franzosen hat Eberl allerdings mehr Hoffnung: „Bei Olise glauben wir jetzt momentan zu spüren, dass es nicht so schlimm ist, aber das kann man auch nach so Spielen, kurz danach mit dem Adrenalin, auch relativ schwer sagen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das nicht so schlimm ist.“

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Zur Erinnerung: Mit Luis Díaz (29) und Jamal Musiala (23) stehen bereits zwei wichtige Offensivkräfte auf der Ausfallliste. Schon am Dienstag (21 Uhr) geht es für den deutschen Rekordmeister in der Champions League bei Atlético Madrid weiter.