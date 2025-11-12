Nürnberg: Klose zählt Neuzugang an

Miroslav Klose hat die mangelhafte Einstellung von Sommerneuzugang Hindolo Mustapha (19) angemahnt. „Wichtig ist, dass sie die Qualität und die Einstellung zu dem Sport haben. Denn ich bin keiner, der sie zum Laufen pusht. Ich spreche es dreimal an, das ist dann aber schon Maximum in den Einzelsitzungen. Und dann ist vorbei bei mir“, stellt der Trainer des 1. FC Nürnberg gegenüber der ‚Bild‘ klar. Mustapha habe es vor allem wegen seiner Defensivdefizite „noch nie in den Kader geschafft“.

Im Sommer kam der offensive Mittelfeldspieler auf Leihbasis von Crystal Palace. Nicht ausgeschlossen, dass der Deal im Januar vorzeitig abgebrochen wird. „Wir haben schon viele Gespräche geführt, da geht‘s weiter. Und irgendwann, wenn die Zeit kommt, setzt man sich auch zusammen“, so Klose.