Ter Stegen über Klopp und Barça-Zukunft

Marc-André ter Stegen blickt hoffnungsvoll in seine Zukunft beim DFB. Im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der 34-jährige Keeper, wie glücklich er über seine Rolle als klare Nummer eins unter Bundestrainer Jürgen Klopp ist: „Es tut gut, so ein entgegengebrachtes Vertrauen zu spüren. Das zeigt mir, dass ich, wenn ich gut bin, ein Mehrwert für die Mannschaft bin. Der Trainer hat mir seine grundsätzliche Idee und seinen Matchplan erklärt, der meiner Spielweise sehr entgegenkommt.“

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Der klare Plan sieht vor, als Stammtorhüter in die kommende Europameisterschaft 2028 zu gehen. Wie es bis dahin auf Vereinsebene für den 45-fachen Nationalspieler weitergeht, ist derzeit unsicher. Aktuell ist ter Stegen an Ajax Amsterdam verliehen, bis 2028 steht er noch beim FC Barcelona unter Vertrag. „Ich habe mit Hansi Flick zuletzt keinen Kontakt gehabt. Wir haben jetzt gerade mal November, dementsprechend kann ich wirklich noch nicht sagen, was im Sommer passieren wird“, so ter Stegen.