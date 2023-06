Bochum steigt in Skarke-Poker ein

Der VfL Bochum hat offenbar die Fühler in Richtung Tim Skarke ausgestreckt. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, steigt der Bundesligist ins Werben um den Angreifer von Union Berlin ein. Nachdem Wunschkandidat Sven Michel (32) dem Ruhrpottklub eine Absage erteilt hat, schwenkten die Bochumer nun auf Skarke um, der bei den Köpenickern auf der Verkaufsliste steht.

In der abgelaufenen Spielzeit war Skarke von Union an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Die Knappen haben eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro, um den 26-Jährige dauerhaft zu verpflichten. Die Klausel ist dem klammen Absteiger aber zu hoch. Dem Bericht zufolge versuchen die Königsblauen, die Ablöse zu drücken. Hilfreich für die Verhandlungen ist das Bundesliga-Interesse aus Bochum dabei wahrlich nicht.

