BVB-Sportdirektor: Überraschungslösung aus Liga zwei?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Sebastian Kehl beschäftigt sich Borussia Dortmund offenbar mit Nils-Ole Book. Der 40-Jährige, der seit 2023 bei der SV Elversberg als Sportvorstand arbeitet, ist ‚Sky‘ zufolge ein Thema im Ruhrpott.

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Book sei mit dem BVB aufgewachsen. Mit seiner guten Arbeit im Saarland hat der Funktionär schon einige Bundesligisten auf den Plan gerufen. Engagements beim VfL Wolfsburg oder Borussia Mönchengladbach sagte er bereits ab.