Vinícius unterschreibt bei den Spurs

Tottenham Hotspur hat den ersehnten Backup für Harry Kane verpflichtet. Wie die Londoner bekanntgeben, wechselt Carlos Vinícius von Benfica Lissabon für eine Spielzeit an die White Hart Lane. Für den Anschluss besitzt Tottenham eine Kaufoption in Höhe von 45 Millionen Euro für den 25-jährigen Angreifer. Zuvor hatte Benfica bereits die Modalitäten des Wechsels, vorbehaltlich der finalen Vertragsunterschrift, bekanntgegeben.

✍️ We are delighted to announce the signing of striker Carlos Vinicius on a season-long loan from Benfica.#BemVindoVinícius ⚪️ #COYS