20 Millionen: Reitz-Transfer vor dem Abschluss?

RB Leipzig steht womöglich kurz vor der Verpflichtung von Rocco Reitz (23). Die ‚Bild‘ berichtet von weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Mittelfeldspieler, es „könnte […] jetzt alles ganz schnell gehen“.

Verhandlungen mit Borussia Mönchengladbach sind nicht nötig, Reitz kann per Ausstiegsklausel wechseln. Über die exakte Höhe der Vertragsoption kursieren unterschiedliche Informationen, die ‚Bild‘ nennt 20 Millionen Euro.

Interesse an einem Transfer zeigten zuletzt auch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Brighton & Hove Albion.

In Leipzig soll Reitz zur neuen Saison den Abgang von Xaver Schlager (28) auffangen. Dass dieser seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, teilten die Sachsen unter der Woche offiziell mit.

Kommt auch Eichhorn?

Zusätzlich würde RB für das Mittelfeld gerne Kennet Eichhorn (16) holen. Auch der U17-Nationalspieler besitzt eine Ausstiegsklausel, könnte Hertha BSC für rund zwölf Millionen Euro verlassen. Die Konkurrenz beim Berliner Top-Talent ist aber ungleich größer, sämtliche Spitzenklubs aus Europa haben Eichhorn auf dem Zettel.