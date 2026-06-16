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Offiziell Weltmeisterschaft

Mexiko-Legende Ochoa verkündet Karriereende

von Julian Jasch
1 min.
Guillermo Ochoa im WM-Kader @Maxppp

Guillermo Ochoa (40) hat durchblicken lassen, dass er die Torwarthandschuhe im Anschluss an die Weltmeisterschaft an den Nagel hängt. Gegenüber der FIFA verrät der 153-fache mexikanische Nationalspieler: „Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch. Die mexikanische Nationalmannschaft war schon immer mein Kompass in meiner Karriere und meinem Leben, sie hat mir Orientierung gegeben.“

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„Ohne die Nationalmannschaft kann ich mir meine Karriere nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie meine Karriere ohne die Nationalmannschaft aussehen würde. Und jetzt, da (meine Zeit bei) der Nationalmannschaft zu Ende geht, sehe ich keinen Sinn mehr im Fußball“, führt Ochoa aus, der zum sechsten Mal an einer WM teilnimmt. Auf Vereinsebene stand der Keeper zuletzt in Zypern bei AEL Limassol unter Vertrag, die Anstellung endete aber kürzlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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