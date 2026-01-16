29-Millionen-Option: Malen wechselt zur Roma

Die AS Rom verstärkt ihre Offensive für das Rennen um den Scudetto mit Donyell Malen (26). Wie der italienische Traditionsklub mitteilt, kommt der niederländische Nationalspieler zunächst auf Leihbasis von Aston Villa. Unter gewissen Bedingungen greift im Sommer dann eine Kaufoption über 29 Millionen Euro, die noch um zwei weitere Millionen steigen kann.

Malen war vor einem Jahr für 25 Millionen von Borussia Dortmund nach Birmingham gewechselt. Seine Bilanz in der Premier League: 35 Spiele und sieben Tore bei einem Assist.

Kurios: In Rom ersetzt Malen nun ausgerechnet Leon Bailey (28), der ebenfalls von Aston Villa an den Serie A-Klub verliehen ist, dessen Leihe allerdings abgebrochen werden soll.