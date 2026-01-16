Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

29-Millionen-Option: Malen wechselt zur Roma

Seine Zeit bei Borussia Dortmund war ein einziges Auf und ab. Und auch bei Aston Villa bekam Donyell Malen seine Leistungsschwankungen nicht in den Griff. Nun geht es nach Italien.

von Lukas Hörster
1 min.
Donyell Malen mit dem Ball am Knie @Maxppp

Die AS Rom verstärkt ihre Offensive für das Rennen um den Scudetto mit Donyell Malen (26). Wie der italienische Traditionsklub mitteilt, kommt der niederländische Nationalspieler zunächst auf Leihbasis von Aston Villa. Unter gewissen Bedingungen greift im Sommer dann eine Kaufoption über 29 Millionen Euro, die noch um zwei weitere Millionen steigen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Malen war vor einem Jahr für 25 Millionen von Borussia Dortmund nach Birmingham gewechselt. Seine Bilanz in der Premier League: 35 Spiele und sieben Tore bei einem Assist.

AS Roma English
✍️ Donyell Malen is a new Roma player! 🐺

📄

#ASRoma
Bei X ansehen

Kurios: In Rom ersetzt Malen nun ausgerechnet Leon Bailey (28), der ebenfalls von Aston Villa an den Serie A-Klub verliehen ist, dessen Leihe allerdings abgebrochen werden soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Aston Villa
Rom
Donyell Malen

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Rom Logo AS Rom
Donyell Malen Donyell Malen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert