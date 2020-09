Batshuayi: Verlängerung bei Chelsea und dann weg?

Michy Batshuayi könnte beim FC Chelsea einen neuen Vertrag unterschreiben, obwohl der Belgier in den Plänen von Frank Lampard keine Rolle mehr spielt. Wie die ‚Sun‘ berichtet, gedenken die Blues, den Kontrakt des 26-Jährigen um ein Jahr auszuweiten und Batshuayi anschließend zu verleihen. Crystal Palace, West Bromwich Albion und Newcastle United sollen an einem Leihgeschäft interessiert sein.

In London gilt der Vertrag des Nationalspielers nur noch bis 2021. Nach der Verlängerung könnte der Belgier seinen Marktwert als Leihspieler bei einem anderen Verein steigern und anschließend für eine größere Summe verkauft werden – so die Gedankenspiele bei den Blues. Eine langfristige Zukunft hat der Rechtsfuß in London nach der Verpflichtung von Timo Werner (24) ohnehin nicht mehr.