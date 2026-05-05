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La Liga

Szczesny pfeift auf Stammplatzgarantie

von Simon Martis - Quelle: Mundo Deportivo
Wojciech Szczesny beim Aufwärmen @Maxppp

Wojciech Szczesny will das letzte Jahr seines Vertrags beim FC Barcelona erfüllen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der polnische Torhüter dafür sogar ein konkretes Angebot aus La Liga ausgeschlagen. Demnach bot ein Klub aus dem oberen Tabellendrittel einen Zweijahresvertrag inklusive Stammplatzgarantie.

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Szczesny zieht es jedoch vor, bei den Katalanen zu bleiben, auch im Wissen, weiterhin nur eine Nebenrolle einzunehmen. Der 36-Jährige hatte seine Karriere im Sommer 2024 eigentlich bereits beendet, ließ sich nach einer schweren Verletzung bei Marc-André ter Stegen (34) jedoch zu einem Comeback überreden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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