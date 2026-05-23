Bayern-Verkaufskandidat: Der Stand bei Davies

Alphonso Davies (25) hegt keinerlei Wechselabsichten – kein Wunder angesichts seines hoch dotierten Bayern-Vertrags bis 2030. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit wird die Situation von den Verantwortlichen aber offenbar anders eingeschätzt.

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Der ‚kicker‘ berichtet, dass Davies weiterhin zu den möglichen Verkaufskandidaten gehört. Sollte ein lukratives Angebot in München eintreffen, würden sich die Klubbosse mit diesem auch auseinandersetzen. Theoretisch kann ein Abgang schon im Sommer also nicht ausgeschlossen werden.

Allerdings seien sich Sportvorstand Max Eberl und seine Kollegen auch im Klaren, dass es „schwer bis unmöglich wird, bei diesem Salär einen Abnehmer für Davies zu finden“. In der bayrischen Landeshauptstadt kassiert der Kanadier ein Grundgehalt von 15 bis 20 Millionen Euro, in diesen Sphären könnten wohl allen voran nur die finanzstarken Klubs aus der Saudi-Arabien mithalten.

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Wie geht es weiter?

Fakt ist: Seit seiner Unterschrift im Februar 2025 kommt Davies lediglich auf 16 Einsätze in der Bundesliga. Es ist deshalb mit Blick auf die Planungssicherheit auf der Linksverteidiger-Position nur logisch, dass sich die Bayern auch mit Alternativen beschäftigen, darunter Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt) und Josko Gvardiol (24/Manchester City).