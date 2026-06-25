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Transferwunsch: Stage setzt Werder unter Druck

von Lukas Weinstock - Quelle: DeichStube
1 min.
Jens Stage bejubelt ein Tor für Werder Bremen @Maxppp

Jens Stage möchte Werder Bremen für die TSG Hoffenheim verlassen. Die ‚DeichStube‘ berichtet, dass das Lager des 29-jährigen Dänen auf eine Einigung zwischen den Klubs drängt, um möglichst früh Klarheit zu haben. Der Vertrag des offensivstarken Mittelfeldakteurs am Osterdeich läuft noch bis 2028.

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Werder lehnte in den vergangenen Wochen zwei Angebote für Stage ab, die sich bei rund neun und etwas mehr als zehn Millionen Euro eingependelt haben sollen. Stattdessen beharren die Hanseaten auf ihrer Forderung von 14 Millionen Euro. Verkaufsdruck verspürt Werder nach dem Abgang von Mio Backhaus (22) zum SC Freiburg für kolportierte 15 Millionen Euro nicht mehr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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