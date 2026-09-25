Die Einstellung stimmt

In den vergangenen Jahren wurde der DFB-Elf nicht selten der nötige Biss und Wille zum Verteidigen abgesprochen. Ganz anders als gestern in Amsterdam. Deutschland kämpfte, warf sich gegen überlegene Niederländer in jeden Ball. Klopp zeigte sich nach der Partie „mit der gezeigten Leidenschaft sehr zufrieden“. Auch „Intensität und Bereitschaft“ hob der Bundestrainer lobend hervor. Wichtige Grundlagen für den Powerfußball, den Klopp sich vorstellt.

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Die Widerstandsfähigkeit, bei der WM noch schmerzlich vermisst, passt also erstaunlich schnell. „Nur an den sonnigen Tagen performen können – damit kann ich relativ wenig anfangen“, stellte Klopp klar, dass er diese aber auch erwartet.

Fußballerisch hakt es

„In den Phasen, wo die Niederlande dominanter war, haben wir zu wenig Fußball gespielt“, bemängelte Klopp die spielerische Vorstellung seines Teams. Der 59-Jährige freute sich zwar über „wundervolle Konterchancen“ – sah aber kaum deutsche Möglichkeiten aus längerem Ballbesitz heraus. Das lag auch am starken Pressing der physisch starken Gastgeber.

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Um es positiv zu verpacken, formulierte Klopp: „Wir haben viel Spielraum für Verbesserung.“

Hoffnung auf rechts

Seit Jahren ist die Rechtsverteidiger-Position eine Baustelle im DFB-Team. Gestern durfte dort Philipp Treu vom SC Freiburg auflaufen und legte einen blitzsauberen Auftritt hin (FT-Note: 2).

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Klopp: „Philipp hat mit Sicherheit gemerkt, dass er hier hereinpasst – in jeder einzelnen Trainingseinheit hat er das gemerkt.“ Abwerchef Jonathan Tah hob Treu aus dem Kollektiv heraus: „Wie er die Linie rauf und runter gerannt ist, das war top. Genau das brauchen wir.“

Treu selbst war nach seinem Debüt euphorisiert: „Genau so muss man spielen. Wir müssen dem Land alles geben und mit Stolz spielen.“