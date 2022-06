Roca besteht Medizincheck

Der Transfer von Marc Roca zu Leeds United ist so gut wie in trockenen Tüchern. Laut ‚Sport1‘ hat der Mittelfeldspieler des FC Bayern erfolgreich den Medizincheck bei den Engländern absolviert. Für den 25-Jährigen fließen dem Bericht zufolge zwölf Millionen Euro Ablöse. Per Boni kann die Summe noch auf 17 Millionen Euro steigen.

Roca war im Sommer 2020 für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona zu den Münchnern gewechselt. Durchsetzen konnte sich der Linksfuß an der Säbener Straße nicht. In der abgelaufenen Saison kam der Spanier nur zu 455 Einsatzminuten.