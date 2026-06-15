Bayern macht 100-Millionen-Schnäppchen

Jeweils rund 50 Millionen Euro – mal mit mehr, mal mit weniger Boni – kosten die designierten Bayern-Neuzugänge Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt) und Ismael Saibari (25/PSV Eindhoven). Schaut man beiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zu, dürfen die Bayern froh sein, die 100-Millionen-Schnäppchen schon so früh eingetütet zu haben.

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Sowohl mit Frankfurt als auch nach FT-Infos mit Eindhoven gibt es mittlerweile Einigungen über die Ablöse. Und das, obwohl Brown und Saibari in Amerika noch kräftig am Marktwert schrauben. Beide trafen für ihre Nationalteams im ersten WM-Spiel, Brown für Deutschland gegen Curaçao (7:1), Saibari für Marokko sogar gegen Rekordchampion Brasilien (1:1).

Anderen Klubs werden die Leistungen ebenfalls ins Auge stechen. Doch bevor diese noch voll ins Bieten einsteigen und den Preis nach oben treiben können, haben die Bayern schon Nägel mit Köpfen gemacht. Sportchef Max Eberl hat einen guten Riecher bewiesen. Der kritische Aufsichtsrat um Uli Hoeneß, der demnächst über Eberls Zukunft entscheiden wird, dürfte wohlwollend nicken.