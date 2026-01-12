Winter-Abflug möglich: Liverpool baggert an Ryerson

Trotz der Verpflichtung von Jeremie Frimpong (25) im vergangenen Sommer war Conor Bradley (22) zuletzt gesetzt auf der rechten Defensivseite des FC Liverpool. Im Duell gegen den FC Arsenal (0:0) am vergangenen Wochenende verletzte sich der Nordire allerdings schwer, die Saison scheint gelaufen. Ersatz soll her, der Blick der Reds wandert dabei erneut Richtung Bundesliga.

Wie ‚Absolut Fußball‘ berichtet, befasst sich der amtierende englische Meister dabei mit Julian Ryerson von Borussia Dortmund. Liverpool traut dem 28-Jährigen also offenbar zu, die entstandene Lücke zu schließen.

Beim BVB befindet sich Ryerson im Konkurrenzkampf mit Yan Couto (23). Während der Norweger als Arbeitstier mit Defensivqualitäten überzeugt, ist Couto der bessere Fußballer.

Liverpool statt Barcelona?

Kürzlich hieß es, dass auch der FC Barcelona ein Auge auf den Norweger geworfen hat. Sogar erste Gespräche sollen stattgefunden haben. Der BVB sei einem passenden Angebot nicht abgeneigt. Mittlerweile ist die Spur aber erkaltet. Wird Liverpool nun zum Nutznießer?