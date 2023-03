Das läuft zwischen Osimhen und PSG

Victor Osimhen ist mit furiosen Leistungen für die SSC Neapel zur heißesten Aktie auf dem europäischen Stürmermarkt avanciert. Die Ablöse für den 25-Tore-Knipser wird von italienischen Medien bereits auf sage und schreibe 150 Millionen Euro beziffert. Angesichts der aktuellen Eindrücke scheint diese Summe noch nicht einmal komplett abwegig.

So kommen nur noch die reichsten Klubs des Kontinents für eine Osimhen-Verpflichtung infrage. Einer davon: Paris St. Germain. Der Ligue 1-Primus spielt in dieser Saison zwar deutlich unter seinen Möglichkeiten, hat aber noch immer den katarischen Staat als Geldgeber im Rücken.

Treffen in der Länderspielpause

Wie FT aus der französischen Hauptstadt erfuhr, laufen rege Gespräche zwischen PSG und Osimhens Management. Das nächste Treffen mit der Spielerseite hat Kaderplaner Luis Campos für die Länderspielpause geplant. Damit haben sich die Pariser frühzeitig einen Startblock im anstehenden Rennen um die Wechselzusage des Nigerianers gesichert.

In den kommenden Monaten ist allerdings noch keine Entscheidung von Osimhen zu erwarten. Der 24-Jährige, vertraglich noch bis 2025 gebunden, möchte nämlich diese schon jetzt historische Saison mit Napoli zu Ende spielen, bevor er die angekündigten, komplett ergebnisoffenen Gespräche mit seinen Beratern führt.

Wunschziel Premier League

Nachteil PSG: Eigentlich, so heißt es, ist England Osimhens Wunschziel. Daraus können der FC Chelsea und Manchester United Hoffnung schöpfen. Die Red Devils wollen im Sommer einen absoluten Topstürmer im Old Trafford begrüßen. Osimhen ist ein United-Kandidat, genauso wie England-Kapitän Harry Kane (29), den Tottenham Hotspur aber wohl nicht an einen Ligarivalen verlieren will. Das wiederum erhöht die Chancen des FC Bayern, der auch mit Osimhen schon in Verbindung gebracht wurde.