Bayern verlängert mit Abwehrtalent Stanisic

Josip Stanisic darf auch in Zukunft das Trikot von Bayern München tragen. Wie der deutsche Meister offiziell bekanntgibt, unterschreibt der in der Abwehr flexibel einsetzbar 21-Jährige einen neuen Vertrag bis 2023. Das alte Arbeitspapier war am gestrigen Mittwoch ausgelaufen.

„Josip ist ein toller Junge“, lobt Sportvorstand Hasan Salihamidzic, „wir trauen ihm zu, diesen ganz wichtigen Schritt ins Profiteam so gut zu setzen, wie ihm das bisher auf dem Campus gelungen ist.“

„Der größte Traum“

Stanisic frohlockt: „Für mich ist es der größte Traum, für den FC Bayern auflaufen zu können. Schon als Kind habe ich mir regelmäßig die Einheiten der Mannschaft an der Säbener Straße angeschaut, und nun werde ich selbst auf diesem Platz trainieren.“

Einmal durfte das überwiegend als Rechtsverteidiger eingesetzte Talent bei den Profis ran. Am 10. April setzte Hansi Flick Stanisic für 90 Minuten beim 1:1 gegen Union Berlin ein. Läuft seine Entwicklung nach Plan, könnten weitere Bundesliga-Einsätze folgen.