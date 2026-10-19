Muss Florian Kohfeldt beim SV Darmstadt 98 schon bald um seinen Job bangen? „Es ist nicht so, dass alles durchgehend bei uns schlecht ist, aber wir haben unfassbare Schwankungen. Heute war eine ganz klare Schwankung nach unten. Und darüber werden wir intern natürlich die nächsten Tage reden. Aber so richtig ist es nicht erklärbar, wie wir heute aufgetreten sind. Das muss man auch ehrlicherweise so sagen“, analysierte der 44-Jährige die indiskutable Leistung im Kellerduell gegen den Karlsruher SC (0:4).

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Nach acht Spielen stehen die Lilien mit sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der zweiten Liga. Mittelfeldspieler Kai Klefisch (26) legte den Finger in die Wunde: „Wir machen so viel unter der Woche, um zu schauen, dass wir auch auswärts das Ruder rumreißen können. Heute war es einfach blamabel, es war eine Nicht-Leistung und wir haben zu Recht mit 0:4 verloren.“