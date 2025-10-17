HSV: Schmerzhafter Ausfall vor Leipzig-Kracher

Der Hamburger SV muss beim morgigen Bundesligaspiel (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig einen bitteren Ausfall verkraften. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Giorgi Gocholeishvili für das Duell nicht zur Verfügung. Der Rechtsverteidiger war im Training mit Volldampf gegen den Pfosten gekracht und klagt seitdem über starke Kopfschmerzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige kam im Sommer für ein Jahr auf Leihbasis von Shakhtar Donetsk an die Elbe und ist aus der Startelf nicht wegzudenken. Gegen Leipzig könnte ihn auf der rechten Defensivseite William Mikelbrencis (21) vertreten.