Spartak legt Promes-Transfer auf Eis

Spartak Moskau hat die Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über einen Transfer von Quincy Promes pausiert. „Der Transfer liegt auf Eis. Der Grund dafür ist, dass Ajax auf garantierte Zahlungen besteht. Unabhängig vom Ausgang des kommenden Gerichtsverfahrens“, erklärt Spartak-Sportdirektor Yevgeny Melezhikov gegenüber dem russischen Onlineportal ‚Metaratings‘.

Promes saß Mitte Dezember kurz in Untersuchungshaft, da er angeblich im vergangenen Sommer in eine Messerstecherei verwickelt war. Nur wenige Stunden später wurde der 29-jährige Flügelspieler aber wieder freigelassen, eine Gerichtsverfahren könnte aber noch anstehen. Spartak ist die Sache offenbar zu heiße. Melezhikov: „Wenn ein Fußballer aufgrund eines Gerichtsurteils nicht in der Lage ist, zu arbeiten, dann ist das nicht unsere Verantwortung.“ Der Niederländer lief bereits zwischen 2014 und 2018 für den russischen Hauptstadtklub auf.